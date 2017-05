Account van Deschacht 2.622x gebruikt voor gokjes: "Maar Olivier gokt niet meer sinds 2009"

Olivier zegt dat hij niet betrokken is in een kansspel sinds hij de ouderlijke woning verliet. Daarnaast bevestigt zijn broer dat hij sinds gewoon 2009 blijven verderspelen is op het account dat Olivier gebruikte tussen 2006 en 2009.

Olivier zegt dat hij niet betrokken is in een kansspel sinds hij de ouderlijke woning verliet. Daarnaast bevestigt zijn broer dat hij sinds gewoon 2009 blijven verderspelen is op het account dat Olivier gebruikte tussen 2006 en 2009.

"Mijn cliënt zegt dat hij hoegenaamd niet betrokken is in een kansspel sinds hij de ouderlijke woning in 2009 verlaten heeft. Dat is eeen duidelijke verklaring", zegt Deleu.

"Daarnaast bevestigt Xavier, de broer van Olivier, dat hij sinds 2009 gewoon blijven verderspelen is op het account dat Olivier gebruikte tussen 2006 en 2009."

"Het zijn de weddenschappen vanaf 2009 die geviseerd worden door de Kansspelcommissie. Om vervolgd of veroordeeld te kunnen worden moet je volgens de wet zélf deelnemen aan het kansspel én moet je de mogelijkheid hebben om het kansspel rechtstreeks te beïnvloeden."

"Aan die twee voorwaarden is niet voldaan, omdat Olivier sinds 2009 niet deelgenomen heeft aan een kansspel en het deelnemen pas strafbaar is sinds 2010."

"En ten tweede: slechts in 1 van de 2.622 weddenschappen die afgesloten zouden zijn, zou Olivier de kans gehad kunnen hebben om het resultaat rechtstreeks te beïnvloeden. Omdat Olivier maar in één van die wedstrijden opgesteld is waar gegokt is op een nederlaag."