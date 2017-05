"Als KVO na Charleroi eindigt, hebben ze het niet goed gedaan"

"KV Oostende had net 6 op 6 gehaald, met onder meer een heel goeie wedstrijd tegen AA Gent. Ze hadden de derde plaats in het vizier. Dan begrijp ik niet dat je op zo'n moment zo'n non-prestatie - dat waren de woorden van coach Yves Vanderhaeghe - levert", zegt Peter Vandenbempt.

"Er zat helemaal niks in het elftal. Geen agressiviteit en geen grinta, terwijl dat voor Oostende toch de basis is. Het is niet de ploeg die alleen maar op talent wedstrijden kan winnen, ook al hebben ze veel talent."

"Als je met deze kern straks na Charleroi eindigt, heb je het dit seizoen gewoon niet goed gedaan. Zo eenvoudig is het. Groter budget, meer betere spelers, grotere kern: niet goed dan..."