VRT ???media.video.type.mz_vod??? Wie maakte de mooiste goal van de week? Wie maakte de mooiste goal van de week?

Op de achtste speeldag van de play-offs is er 30 keer gescoord, waaronder enkele pareltjes. Wij moesten streng zijn en selecteerden er zes. De vrije trap van Hanni, Vormer, Leye, De Belder of de schoten van Rolland of Ceballos in de winkelhaak? Jij mag de mooiste kiezen.