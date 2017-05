Vandenbempt: "Club heeft missen van de titel alleen aan zichzelf te wijten"

Die doet blijkbaar niet anders dan in het openbaar zijn middelvinger opsteken. Gisteren tijdens de opwarming trapte hij met opzet ballen in de richting van supporters van Club Brugge, met gebaren erbij, omdat die hem geprovoceerd zouden hebben. Niemand heeft vat op wat hij doet. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij Anderlecht appreciëren.

Het hypernerveuze gedrag van Weiler is een ander verhaal. Dat is alleen maar te verklaren door de enorme druk. Hij heeft zich een heel seizoen met klasse gedragen, maar in deze play-offs ging hij almaar meer tekeer langs de lijn. Gisteren voor de match was zijn reactie op dat incident met die sproeiers zwaar overtrokken. De manier waarop hij tekeerging tegen die medewerker van Club, met dat vingertje en wat duwen erbij. Vreemd.

Tijdens de wedstrijd trapte hij dan onsportief een bal op het veld. Dat is ook niet netjes. Als Michel Preud'homme dat gedaan had, dan werd hij vandaag gekielhaald. Weiler is een beetje uit zijn rol gevallen. Die gigantische druk is ook nieuw voor hem. Het wordt tijd dat het gedaan is.