Ref Delferière: "Veel druk, maar we moeten het hoofd koel houden"

"Die penaltyfase was een sleutelmoment en ik ben blij dat we de correcte beslissing genomen hebben. Ik stond op de juiste plaats om die fase te beoordelen, maar dat was dankzij mijn goeie looplijn."

Club-Anderlecht is altijd een intense match. "We weten dat er op het hoogste niveau veel druk is, zeker in een match die de titel kan bepalen. Maar wij hebben geen keuze en het is aan ons om ons hoofd koel te houden."

Kan een ref ook genieten van zo'n match? "Toch wel. Als je als scheidsrechter begint met fluiten, dan is het om zulke wedstrijden te mogen fluiten. Het is een beetje een droom om geselecteerd te worden voor een titelmatch."