"Anderlecht kan het zich niet veroorloven om 3 jaar op rij geen kampioen te spelen"

Wat voor wedstrijd verwacht Preud'homme zondag? "Ik hoop dat we de lijn van de voorbije wedstrijden doortrekken. In Anderlecht waren we heel slecht, maar daarna wonnen we drie wedstrijden na elkaar. Die reeks willen we graag nog wat verlengen."

"Dat Anderlecht bij ons kampioen kan komen spelen, maakt niet veel uit. Real Madrid en Barcelona winnen ook wel eens op verplaatsing bij elkaar. Voor ons is het bijzaak wie waar kampioen wordt. Ik focus me enkel op mijn eigen team. We willen winnen en gaan dus aanvallen."

"Van een revanche wil ik niet horen. We willen alle wedstrijden winnen. De steun van het publiek zal belangrijk zijn, maar het is totaal verschillend in vergelijking met vorig seizoen. Toen moesten we het afmaken en stuwden ze ons naar de zege, nu moeten we punten inhalen", concludeerde Preud'homme.