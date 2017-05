FIFA-voorspelling: Anderlecht pakt zondag (nog) niet de titel

Anderlecht kan zondag op het veld van Club Brugge de titel pakken. Wij speelden de topper al eens op FIFA. En we moeten de Anderlecht-fans teleurstellen, het werd 2-1. Teodorczyk kon wel eindelijk nog eens scoren voor paars-wit en wiste de opener van Vanaken uit. Maar Vormer scoorde in de laatste minuut de winning goal. Benieuwd of de voorspelling zondag uitkomt.