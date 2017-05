Tielemans: "Zondag gewoon spelen en niet te veel aan de titel denken"

Van titelstress is bij Anderlecht geen sprake liet Tielemans weten twee dagen voor de wedstrijd. "We hebben niet veel stress en bereiden ons voor op de wedstrijd zoals het hoort. We moeten zondag gewoon spelen en niet te veel aan de titel denken."

Vorig jaar versloeg Club Brugge Anderlecht met 4-0 waardoor het voor de 14e keer lands kampioen werd. "Dat doet nog altijd een beetje pijn. Het zal zondag waarschijnlijk wel in mijn achterhoofd zitten. Het verschil met vorig jaar is vooral dat de groepssfeer bij ons nu veel beter is."

Een gelijkspel is zondag ook goed voor Anderlecht. "Wij gaan naar daar om te winnen, maar een punt rapen in Brugge is altijd goed. Ik verwacht een gesloten wedstrijd met een hoge intensiteit. Het verschil zal in de verdediging en op het middenveld gemaakt worden."