Sandy Walsh trekt voor drie seizoenen naar Zulte Waregem

"Brian Hamalainen, met wie ik vier seizoenen samen heb gespeeld, verzekerde me dat dit een uitstekende club is om verder te ontwikkelen."

"Francky Dury kon me snel overtuigen. Het was belangrijk dat ik nu al weet waar mijn toekomst ligt. Zo kan ik me vanaf het begin van het seizoen focussen op mijn job bij Zulte en mis ik niets van de voorbereiding. Het is ook fantastisch dat we volgend seizoen op drie fronten kunnen strijden."

Sandy Walsh doorliep de jeugdreeksen bij RSC Anderlecht en trok in 2012 naar KRC Genk waar hij op 17-jarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal.