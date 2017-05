Lokeren haalt Frans-Algerijnse middenvelder en Nederlandse rechtsbuiten

Ik kon naar verschillende clubs in Nederland en België, maar bij Lokeren had ik het beste gevoel. Het soort voetbal dat hier gespeeld wordt, ligt mij.

"Lokeren is een duidelijke stap hogerop. Ik denk dat ik iets kan bijdragen aan de groep. De ambitie van deze club past bij mijn profiel", zegt hij.

Voor Roeselare betekent het vertrek van Kehli naar Lokeren naar eigen zeggen "een recordtransfer".

Luciano Slagveer (23) komt dan weer transfervrij over van Herenveen. Ook hij tekent voor drie jaar. In Heerenveen, waar Slagveer al sinds 2009 actief is, kwam hij dit seizoen 26 keer in actie.

Hij zou keuze genoeg gehad hebben in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg.

