Filip Daems (38) stopt: "Lewandowski was lastig, Robben lag me beter"

"Ik heb er lang over nagedacht om eventueel nog te blijven voetballen. Maar als ik nu naar een andere club vertrek, is dat voor 1 à 2 jaar. Dat lag niet voor de hand", vertelt Filip Daems, die dus niet met Westerlo in 1B gaat voetballen.

"Dit is het ideale moment om te stoppen. Daar sta ik 100 procent achter", zegt Daems, die niet van een einde in mineur wil spreken door de degradatie van Westerlo. "Natuurlijk zou ik liever met de redding gestopt zijn. Maar zoiets kun je niet op voorhand plannen."

En nu? "Ik heb dit niet van vandaag op morgen beslist. Er is een kans dat ik in dit wereldje blijf, maar het is nog te vroeg voor een concreet antwoord. Trainer worden? Dat zegt me momenteel niet zoveel. Als ik iets zou doen als coach, dan eerder met de jeugd."