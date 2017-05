Westerlo: "Leggen ons absoluut niet neer bij beslissing van BAS"

Moeskroen kreeg in eerste instantie geen licentie, maar haalde zijn gelijk voor het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS). Daardoor degradeert Westerlo zeker naar 1B, maar in de Kempen geven ze de hoop op de redding niet op.

Een van de opties is de burgerlijke rechtbank, maar daarmee zou Westerlo zichzelf wel buitenspel zetten in de Pro League. Een rechtsprocedure opstarten bij een burgerlijke rechtbank is immers in strijd met de statuten van de Pro League.

"We leggen ons absoluut niet neer bij de beslissing van het BAS", zegt manager Herman Wijnants. "We moeten bekijken wat onze mogelijkheden nog zijn, maar daarvoor moeten we eerst de motivering van het BAS bekijken. Dat hoop ik deze week te kunnen doen."

"Als we naar de burgerlijke rechtbank stappen, worden we ontslagen uit de Pro League, maar er zijn nog andere rechtbanken. Ik heb geen glazen bol. Het is wel duidelijk dat in Moeskroen al enkele jaren de regels omzeild worden. We zullen al onze mogelijkheden aanwenden."

Dat Westerlo op het punt staat overgenomen te worden door Chinezen doet Wijnants tenslotte nog af als quatsch. "Die journalisten die dat schrijven, mogen mij altijd in contact brengen met die mensen. Dan kan ik er misschien eens mee om de tafel gaan zitten", klinkt het laconiek.