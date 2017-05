Preud'homme: "Zelfs als we Anderlecht kloppen, zegt dat niets"

Een van de spelers die zijn plaats kwijtspeelde, was Timmy Simons. De aanvoerder begon vorige vrijdag tegen Charleroi op de bank.

"Toen hij vorig seizoen bijtekende, hadden we Pina al gekocht en Claudemir en Vormer waren er ook nog. Maar Timmy was bijna het hele seizoen de betere speler. Het was logisch dat hij zijn plaats had."

"Maar we wisten ook dat dit op een dag kon gebeuren. Timmy was daar op voorbereid. Toen ik zei dat hij niet zou starten, reageerde hij: "Coach, in jouw plaats zou ik net hetzelfde gedaan hebben." Dat zegt alles. En we moeten zijn verdiensten niet uitwissen."