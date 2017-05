Tielemans: "Matig spel van Anderlecht? We willen eerst verdedigen, dan pas aanvallen"

Weiler heeft een paar pittige trainingen ingepland. Hij zorgt ervoor dat we fysiek en mentaal klaar zullen zijn voor de strijd.

Weiler heeft een paar pittige trainingen ingepland. Hij zorgt ervoor dat we fysiek en mentaal klaar zullen zijn voor de strijd.

Toch is Tielemans niet blind voor de gebreken bij Anderlecht. Het niveau is soms zorgwekkend. "Maar wij moeten altijd winnen én goed spelen. De druk op onze schouders is groot."

"We willen vooral eerst verdedigen en denken daarna pas aan aanvallen. Dat doen veel grote ploegen tegenwoordig. Kijk maar naar Juventus. Het voetbal is veranderd en we moeten met onze tijd meegaan."

Over zijn persoonlijke toekomst wou Tielemans niet veel kwijt. "Ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Het hangt af van verschillende factoren. Laat ons eerst de titel veroveren en daarna neem ik mijn beslissing die het beste is voor mijn toekomst."