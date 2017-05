Moeskroen krijgt zijn licentie: "Tevreden met correcte beslissing"

Moeskroen zou volgens de commissie gefinancierd worden door spelersmakelaars, wat verboden is. De nummer 15 uit de reguliere competitie trok daarop naar het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

De club gaf daar vorige vrijdag meer uitleg over haar banden met het Maltese bedrijf Latime en die uitleg was bevredigend voor het BAS, want Moeskroen meldt vandaag dat het zijn licentie op zak heeft.

"We hadden altijd het volledige vertrouwen in ons dossier", reageert Moeskroen. "We zijn zeer tevreden met deze correcte beslissing en zijn gelukkig dat we ons avontuur op het hoogste niveau kunnen voortzetten. We kunnen nu in alle rust de voorbereiding op het volgende seizoen voltooien."