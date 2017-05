Verschueren past voor Brugge: "Als Club-fans mijn hoofd zien, brullen ze als leeuwen"

"We kwamen terug van een 2-0-achterstand tot 2-2 en hielden stand dankzij het keeperswerk van Jacky Munaron. Zo gingen we met de titel lopen."

"Sommige fans zullen het misschien niet graag horen, maar eigenlijk zou ik liever wachten tot thuis tegen Oostende om kampioen te worden. Als het tegen Club al lukt zullen we twee keer vieren zeker?"

Verschueren let er op dat hij in de voorwaardelijke wijs spreekt, want een zege van Club Brugge zondag brengt de West-Vlamingen terug tot 1 punt van Anderlecht.

"Ik doe nooit een pronostiek. Ik verwacht wel altijd dat de spelers hun uiterste best doen. De kritiek op Weiler vind ik overdreven."

"Meneer Weiler was een nieuwe coach, die een nieuwe groep met veel jonge spelers kreeg. Match per match is hij er in geslaagd om de groep dichter bij elkaar te brengen en meer punten te pakken."

"Hij heeft voorrang gegeven aan punten op champagnevoetbal. In het begin was er veel kritiek. Die is verminderd. Nu moet iedereen zwijgen, want Weiler staat met zijn ploeg vier punten los en zou het kunnen dat hij zondag al kampioen is. Anders heeft hij nog twee kansen."