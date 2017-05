Ishak Belfodil ondergaat na een neusbreuk enkele jaren geleden een neustussenschotcorrectie. "Ishak ziet zo de laatste wedstrijden van het seizoen aan zich voorbijgaan. Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op meerdere weken", meldt Standard.

De 25-jarige Algerijn was afgelopen seizoen, zijn eerste in Luikse loondienst, in alle competities goed voor 17 doelpunten en 6 assists voor Standard. De Luikse club is op 3 matchen voor het einde van Play-off II al uitgeschakeld voor de barragewedstrijden.