RSCA-fans kunnen matchen tegen Club en Charleroi op groot scherm in stadion bekijken

Anderlecht nodigt daarom zijn supporters uit om beide wedstrijden op een groot scherm in het Constant Vanden Stock-stadion te bekijken. "Iedereen is welkom tot het stadion helemaal vol is", meldt Anderlecht.

"Als Anderlecht zondag (of donderdag) de titel verovert, zullen de spelers de aanwezige supporters groeten op het veld (podium en ereronde) na hun terugkeer uit Brugge of Charleroi. De trofee zal op het hoofdveld overhandigd worden", klinkt het.

"RSCA vraagt alle fans om het veld niet te bestormen, om de overhandiging mogelijk te maken en om alle supporters de gelegenheid te geven om de spelers en de staf te groeten."

"De gebruikelijke regels zijn van kracht. De fans zullen worden gecontroleerd aan de poorten van het stadion en vuurwerk is in het stadion verboden."