Dalsgaard (Zulte Waregem) is 1 match geschorst, Standard mist Orlando Sa 2 duels

Orlando Sa liep dan weer tegen een schorsing van drie speeldagen aan, waarvan twee effectief. De Standard-spits deelde in de thuismatch tegen Union een elleboogstoot uit.

"De Geschillencommissie oordeelt dat Sa zijn linkerelleboog tijdens een luchtduel richting Martens beweegt. Hij gebruikt zijn arm niet alleen voor extra sprongkracht, maar ook om zijn tegenstrever van zich weg te houden."

"Martens blesseert zich aan zijn kaakbeen en uit de tv-beelden is duidelijk vast te stellen dat dat een rechtstreeks gevolg is van de slag van Sa. De fase had bestraft moeten worden met de rode kaart, scheidsrechter Wouters heeft zich dus manifest vergist bij de beoordeling ervan."