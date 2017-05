Mehdi Bayat: "Ik ben tegen een vertrek van Mazzu"

Mazzu's baas Bayat was te gast in de studio en kreeg vragen over die geruchten: "Ik praat regelmatig met Bart Verhaeghe (Club-voorzitter, red), maar we hebben nog nooit over Mazzu gepraat. We weten dat Preud'homme stopt en het is het werk van de pers zich af te vragen wie hem gaat opvolgen."

Ook bij Standard zoeken ze een nieuwe coach na het dramatische seizoen met Ferrera, Jankovic en nu Jeunechamps. "Ik hoor dat de Luikse club het DNA van Standard wil terugvinden, maar ik denk dat Felice Mazzu daar ver van afstaat."

"Hij is een echte Carolo en alleen al daarom heeft hij geen goed profiel voor Standard."

"Ik hoorde ook dat de directie van Charleroi zich niet zou verzetten tegen een vertrek van Mazzu. Maar laat mij duidelijk zijn: ik ben ertegen. Wij hebben de wil om met hem voort te doen."