Anderlecht mag desgevallend titel niet vieren in Brugge: "Maar knus in Brussel"

Renaat Landuyt: "Geen provocaties op het veld"

Als Anderlecht zondag wint in Brugge, is het kampioen. De mogelijke podiumceremonie en bekeruitreiking zullen in dat geval evenwel niet in Brugge mogen plaatsvinden, op politiebevel. Burgemeester Renaat Landuyt legt het uit in De ochtend op Radio 1: "Het is een risicomatch. Dus dat is een normale maatregel."