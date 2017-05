Begeleider Tielemans: "Hij beseft dat al zijn woorden geïnterpreteerd worden"

Het antwoord op die vraag heet voor een stuk Peter Smeets, al enkele jaren de persoonlijke begeleider van Tielemans. "Ik heb tot vier jaar geleden voor Anderlecht gewerkt en spelers begeleid. Nu doe ik dat individueel", zegt Smeets op Radio 1.

"Youri begeleid ik bijvoorbeeld sinds het moment dat hij bij de A-kern kwam. Ik ben een verlengstuk van de familie. Vaak is 50 procent van mijn werk gesprekken voeren met de ouders om te weten welke richting zij uit willen. Hun kind wordt plots een ster en dat is vaak nieuw."

Ook in interviews is duidelijk dat Tielemans begeleid wordt. Hij toont nooit het achterste van zijn tong. "Als het over zijn job gaat is Youri professioneel en beredeneerd."

"Maar dat hij een mooi interview geeft, betekent niet dat hij zichzelf niet is. Hij beseft gewoon dat elk woord verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Zoals hij gefocust is tijdens een wedstrijd, is hij gefocust tijdens interviews."

"Achter de schermen kunnen we plezier maken over gewone dingen. Maar Youri is duidelijk. Hij is voetballer en wil zijn geluk thuis op zijn eigen manier beleven. Daar hebben de media geen zaken mee."