KV Mechelen neemt Kolovos definitief over van Olympiakos: "Wil een prijs pakken"

"Ik revalideer in Griekenland onder toezicht van dokter Declercq. Alles gaat stapje per stapje, maar ik tel af naar het moment waarop ik weer kan voetballen. Ik doe er alles aan om sterker terug te komen."

En dat zal dan bij KV Mechelen zijn: "Ik wil de club bedanken omdat ze altijd in mij geloofd heeft. De steun die ik hier krijg is overweldigend."

Waarom deze definitieve overgang? "Ik kan in Mechelen elke week in het team staan. De sfeer in het stadion is geweldig. De fans blijven in alle omstandigheden achter het team staan. Dit jaar misten we net Play-off 1, maar volgend jaar gaan we er alles aan doen om een topzesplaats weg te kapen. Ik wil een prijs pakken met KV Mechelen."