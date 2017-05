Youri Tielemans wint de Ebbenhouten Schoen

"Deze prijs komt niet helemaal onverwacht", reageerde Tielemans, die Congolese roots heeft. "Ik ben inderdaad aan een sterk seizoen bezig. Al moet ik erbij zeggen dat het team hierin heel belangrijk is. Enkel dankzij mijn ploegmaten kan ik schitteren."

"Deze prijs is een opsteker naar zondag toe. We willen absoluut kampioen worden. Vorig jaar werd Brugge kampioen in de wedstrijd tegen ons. We zouden de klus nu ook graag zondag tegen hen al klaren. Al is een zege niet prioritair. Zelfs bij een nederlaag blijven we op kop en dat met maar twee duels meer voor de boeg."