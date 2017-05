Uitgerekend kampioen worden tegen de grote rivaal

Nog pijnlijker dan in de slotseconden van een wedstrijd de titel naar de grote concurrent te zien gaan, is je belangrijkste rivaal de titel zien vieren in jouw stadion. Club Brugge moest dat scenario me lede ogen aanzien in 2010 toen Boussoufa, Lukaku, Van Damme en co voor de 30e titel zorgden voor Anderlecht dankzij een 1-2-zege.