Genk al zeker van finale PO II, maar wat staat hen nu te wachten?

Wie uiteindelijk Europa in mag, wordt beslist in een testwedstrijd tussen de winnaar van de finale van Play-off II en de nummer 4 uit Play-off I. Als bekerwinnaar Zulte Waregem, dat nu laatste staat in Play-off I, nog in de top 4 raakt, speelt de nummer 5 om het laatste Europese plaatsje. Zoals het er nu voor staat, wordt het een strijd tussen KV Oostende en Charleroi.

De testwedstrijd wordt gespeeld op woensdag 31 mei. De ploeg uit Play-off I krijgt het thuisvoordeel. De winnaar van deze match begint in Europa in de derde kwalificatieronde van de Europa League, samen met de nummer 3 uit de competitie.

Dat dit Europese ticket geen vergiftigd geschenk hoeft te zijn, bewees Racing Genk dit seizoen. Vanuit de tweede kwalificatieronde schopte het het tot de kwartfinales.