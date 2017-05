Vandenbempt: "Hoe slecht kan je als titelkandidaat zijn in volle eindsprint?"

De vraag is: hoe slecht kan je als titelkandidaat eigenlijk zijn in volle eindsprint in Play-off I? De prestatie van Anderlecht was ondermaats over de hele lijn. Het voetbal was heel erg slecht. Nauwelijks druk, wat af en toe toch een van de handelsmerken is van Anderlecht.

Het had geen antwoord op het spel van Zulte Waregem. 40 procent balbezit voor Anderlecht in eigen huis. En ik denk niet dat het tegen Barcelona was. Dat is eigenlijk gewoon om te lachen.

Anderlecht is enkel door een gigantische dosis meeval en een goeie redding vroeg in de wedstrijd van Boeckx aan het ergste ontsnapt.