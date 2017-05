Gerkens: "Waarom zou dit STVV niet Europees kunnen spelen?"

Pieter Gerkens was opnieuw van goudwaarde voor STVV. Met een doelpunt hield hij de Kanaries in de Play-off II-race. "Dit is mooi voor heel Limburg", zei hij.

"Een overwinning tegen Standard is altijd mooi en nu is het dubbel omdat we de kans om tegen Genk te spelen (in de finale, red) staande houden. Dat leeft zeker en vast in Sint-Truiden. We staan nu voor twee lastige uitduels, maar we willen het graag afmaken tegen KV Mechelen."

"We willen enorm graag naar de finale. Dit is een jonge groep die erop gebrand is om zo goed mogelijk te presteren. Waarom zouden we Europa niet in kunnen met deze ploeg?", besloot hij.