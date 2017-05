Preud'homme: "Na Anderlecht was de moeilijkste periode sinds mijn komst naar Club"

Club Brugge won in Charleroi voor het eerst op verplaatsing in Play-off I. Een geruststelling voor Preud'homme? "Ik zocht en kreeg bevestiging na de twee goede thuiswedstrijden tegen Oostende en Zulte Waregem. We speelden in Charleroi bijna een thuiswedstrijd. De sfeer in het stadion was schitterend."

"We wilden niet afwachtend aan de wedstrijd beginnen, maar deden dat wel. Er was te weinig beweging voorin. De eerste keer dat we wel voor beweging konden zorgen, scoorden we meteen. We wilden dat uiteraard vroeger doen, maar Charleroi is een moeilijke tegenstander die alles goed gesloten houdt. Met dit resultaat ben ik dan ook heel tevreden."

"Na Anderlecht zaten we heel diep. De ploeg kon echt kapotgaan en rampzalige play-offs spelen. Maar we hebben hard gewerkt en oplossingen gezocht en gevonden. Het was de moeilijkste periode sinds mijn komst naar Brugge. Laat de mensen maar zeggen. Als je wint, is alles goed en als je verliest, is alles slecht."