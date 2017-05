Vanhaezebrouck: "De trein laten passeren? De wereld rijdt vol met treinen"

Wat rest er nu nog voor Vanhaezebrouck bij Gent? "Ons belangrijkste doel is om een stabiele topclub te worden die steeds dichter eindigt bij de hoofdprijzen. Maar daar is altijd een tikkeltje geluk mee gemoeid, ook dit jaar. Ik denk dat de ploeg die nu bovenaan staat, vaak dat kleine tikkeltje geluk heeft mee gehad. Dat is volgens mij ook een reden waarom wij zo lang hebben moeten knokken om in Play-off 1 te zitten. Wij hadden dat dit jaar bij momenten vaak niet", besluit hij.