Waasland-Beveren trekt geschorste Joachim Van Damme aan

Van Damme, die positief testte op cocaïne, staat nog tot begin 2018 aan de kant. Maar de middenvelder kon intussen een contract voor drie jaar tekenen bij Waasland-Beveren.

"Hij is jong en Belgisch, dat is waar we naar toe willen", legt voorzitter Dirk Huyck uit. "Toch heeft hij al veel ervaring op het hoogste niveau."

"In zijn jongste periode bij KVM haalde hij een erg hoog niveau. We weten dat Joachim in de fout ging, maar dat beseft hij zelf ook."

"We zijn er allemaal van overtuigd dat het hier voor hem de ideale plaats is om die moeilijke periode af te sluiten en zich opnieuw te bewijzen."