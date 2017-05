OHL komt dan toch niet tussen in BAS-zaak van Moeskroen

OHL-voorzitter Chris Vandebroeck had na de match van de redding tegen Lommel in de play-downs van 1B nog alle 1B-clubs opgeroepen om mee te stappen in de procedure tegen Moeskroen. "Omdat wat daar al drie jaar gebeurt, niet door de beugel kan." (zie Lees ook)

OHL zag evenwel af van een partijstelling, omdat dat de aandacht van het eigenlijke dossier zou afleiden. Dat zou in de kaarten kunnen spelen van Moeskroen.