Boucaut: "Ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Ik zal er nog maken"

"Bij die eerste fase heb ik een beetje pech", zegt Boucaut. "Mijn positionering is goed, maar ik zag de slag niet die Penneteau uitdeelde, aan de andere kant van waar ik stond, omdat Teodorczyk de bal al had doorgekopt."

"Over de fout van Dalsgaard sla ik zonder problemen mea culpa. Ik stond te dicht bij die fase. Als je met je neus te dicht op een fase staat, verlies je soms het overzicht over hele plaatje. Dat kan bizar klinken, maar het is zo."

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist greep in en besliste dat Boucaut dit seizoen alleen nog in Play-off II mag fluiten. "Plezant is dat niet", reageert Boucaut. "Want de intensiteit tussen PO I en PO II is toch niet hetzelfde."

"Ik heb die beslissing vernomen via vrienden en collega's dinsdagavond. Dat is wel wat raar. Maar ik kan de beslissing begrijpen. Ik weet dat ik fouten heb gemaakt en ik zal er in de toekomst nog maken."

"We zijn uiteindelijk mensen. Spelers maken fouten, scheidsrechters ook. Twee Play-off I-matchen snel na elkaar fluiten vraagt een een grote inspanning en is mentaal vermoeiend. Je moet snel de pagina kunnen omdraaien na de eerste match. Dat is niet altijd evident."