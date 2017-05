Decuyper: "Nu kunnen we eindelijk beginnen te werken aan volgend seizoen"

Dit is heel schadelijk geweest voor de club. Alles stond even op pauze.

"We kunnen eindelijk voortwerken aan de opbouw van de club. We hebben veel tijd verloren. Dit is heel schadelijk geweest voor de club. Alles stond even op pauze. Nu moeten we werk maken van jeugdspelers, jeugdtrainers, sponsors en de staf en de spelers van de A-kern."

De club laat er geen gras over groeien. "Vanavond werken we al aan de eerste dossiers. We moeten zorgen dat we klaar zijn tegen volgend seizoen."

"Het licentiedossier zorgde ook voor veel twijfel bij de mensen die bezig zijn met de verbouwingen aan de tribune. We hebben al grote stappen gezet. Tegen de eerste match van het volgende seizoen zal de tribune waarschijnlijk nog niet klaar zijn, maar de bouwaanvraag is binnen en alle dossiers zijn bij de juiste instanties afgeleverd."