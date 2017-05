De Witte: "We hebben nooit aan Vanhaezebrouck getwijfeld"

"Dat was echt om ons vertrouwen in hem uit te drukken. Dat vertrouwen in de trainer overstijgt het resultaat van een wedstrijd. Het is er ook in moeilijkere periodes."

"Vanhaezebrouck is een van de beste trainers waar ik al mee gewerkt heb, misschien zelfs de beste. Het is een toptrainer met veel kwaliteiten die in zijn carrière waarschijnlijk ook buiten onze landsgrenzen nog veel zal bereiken."

"Ik ben zeer blij met dit nieuw akkoord. Dit geeft zekerheid voor de toekomst. We zijn iets aan het bouwen, samen met de trainer, en dat werk is nog niet af. Sinds Vanhaezebrouck hier is, hebben we al heel veel verbeteringen aangebracht. We zijn nu een club die zich aan het nestelen is in de top van de Belgische rangschikking."

Waren er bij Vanhaezebrouck ooit twijfels over zijn toekomst? "Ik heb op een bepaald moment gezegd dat het 90 procent zeker was dat hij zou verlengen. Ik heb regelmatig een zeer intens gesprek met hem dus ik kan dat goed aanvoelen. Maar goed, in voetbal is die 10 procent nog groter dan in een andere wereld."