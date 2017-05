Club Brugge legt jonge Servische verdediger voor 4 jaar vast: "Echte teamspeler"

De komst van Masovic hing al een tijdje in de lucht, de deal tussen Club Brugge en FK Cukaricki is nu ook een feit. De belofte staat dicht bij de Servische nationale ploeg en haalde tot nu caps bij alle nationale jeugdelftallen.

Milan Lesnjak is de voormalige trainer en hoofd jeugdopleidingen van Cukaricki. Hij kon als ex-speler Club van de nodige info voorzien. "Ik haalde hem uit onze jeugdopleiding en hij speelde vorig seizoen enkele matchen onder mijn hoede bij het eerste elftal."

"Erhan is een technisch sterke, gedisciplineerde voetballer die goed is met het hoofd. Hoewel hij zijn mannetje staat in elk duel is hij eerder een voetballende verdediger. Hij is sterk in het uitverdedigen, waardoor hij ook als defensieve middenvelder kan spelen. Hij is een echte teamspeler. Ik ben er zeker van dat hij klaar is voor deze stap."