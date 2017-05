Vanhaezebrouck verlengt contract bij AA Gent tot 2019

Hein Vanhaezebrouck is sinds 2014 aan de slag bij AA Gent en een jaar later bezorgde hij de club een eerste landstitel. Sinds dat succes werd de naam van Vanhaezebrouck links en rechts bij andere clubs genoemd, maar zelf ziet de trainer zijn nabije toekomst enkel bij AA Gent.

Het contract van Vanhaezebrouck liep nog tot 2018, maar daar doet hij nu nog een jaartje bij. Zaakwaarnemer Mogi Bayat was de eerste om het nieuws via Twitter de wereld in te sturen.

Als Vanhaezebrouck het nog twee jaar langer kan uitzingen bij AA Gent, dan wordt hij de langstzittende coach bij de club in 50 jaar.