Samenvattingen JPL verhuizen naar Vier, goals/opvallendjes blijven op sporza.be

Voor de voetballiefhebber verandert er niet al te veel vanaf volgend seizoen. U kunt nog altijd op sporza.be terecht voor de goals, opvallendjes en andere clips van de matchen uit de Jupiler Pro League.

Ook Extra Time blijft uw vaste afspraak op maandag voor een nabeschouwing van de afgelopen speeldag.

Het live voetbal van de matchen uit onze eerste klasse blijft ook op Play Sports. Het gaat wel over niet-exclusieve rechten, wat betekent dat Proximus en Orange eventueel ook nog de beelden kunnen verwerven.

Wel een belangrijke verandering is er wat betreft de samenvattingen. Die zijn vanaf nu ook in handen van Telenet. Omdat de samenvattingen op een open net moeten komen, geeft Telenet een sublicentie aan SBS (= Vier). De productie is wel in handen van Play Sports.