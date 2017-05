Vandenbempt: "Anderlecht heeft het nog altijd stevig in handen"

Het zal misschien iets minder snel gebeuren dan we vorige week dachten dat Anderlecht kampioen wordt, maar Anderlecht heeft blijk gegeven van grote stabiliteit, onverstoorbaarheid en nog altijd een verbluffende fysieke paraatheid in Gent.

Anderlecht had in paniek kunnen raken na die onverwachte thuisnederlaag tegen Charleroi, maar ze hebben van die match de juiste analyse gemaakt: dat de eerste helft helemaal niet goed was, maar de tweede ruimschoots voldoende om nog te kunnen winnen. In Gent was Anderlecht toch weer de ploeg die we hebben leren kennen: beredeneerd, controlerend, met veel power.

Het enige probleem is nu al 3 wedstrijden na elkaar een gebrek aan efficiëntie. Maar vooralsnog is er niets aan de hand. Anderlecht mocht bij die riante voorsprong een fout maken zoals die tegen Charleroi en het heeft nog thuiswedstrijden tegen Zulte Waregem en Oostende. Dus wat dat betreft heeft Anderlecht het nog stevig in handen, denk ik.