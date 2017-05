Vormer na vliegende tackle Dalsgaard: "Ik houd wel van een goeie tackle op de bal"

Kort na de rust ging Dalsgaard na een slechte controle al springend en met zijn voeten vooruit richting de bal, die Vormer net wilde recupereren. Heel het stadion én Club schreeuwden moord en brand, maar Boucaut gaf geen krimp.

Dalsgaard zag een correcte tackle: "Oké, ik kom hard ingevlogen, maar deed dat niet met een gestrekt been en ik raakte vol de bal", vertelde de Deen, die in de belangstelling staat van de Engelse tweedeklasser Brentford, in de kranten. "In Engeland applaudisseren ze voor zo'n actie. Daar zijn het geen "pussies" zoals hier."