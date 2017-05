AA Gent is na zes speeldagen de primus van Play-off I

AA Gent is de enige ploeg die nog niet verloor in Play-off 1 en telt met +4 ook het beste doelsaldo

AA Gent is de enige ploeg die nog niet verloor in Play-off 1 en telt met +4 ook het beste doelsaldo

Stiekem droomde het Gent-bestuur vooraf nog van de titel, maar de 0-0 zondag tegen Anderlecht gaf die aspiraties een fikse knauw. Coach Hein Vanhaezebrouck stelt dat de vogel al lang gaan vliegen is. "Onze ambitie is de beste ploeg van Play-off I zijn. Dan zijn we zeker van Europees voetbal en misschien dicht bij de tweede plaats."

Gent is de enige ploeg die nog niet verloor in Play-off 1 en telt na drie zeges en drie draws 12 op 18, één punt beter dan Anderlecht. Gent heeft ook een doelsaldo van +4 met 6 gemaakte en 2 geslikte goals. Anderlecht doet ietsje minder goed (+3, 5/2).

In duels met Club vallen de meeste goals: 9 voor, maar ook 9 tegen. Club en Charleroi tellen allebei 8 punten, maar Charleroi gaat Club voor op basis van het doelsaldo.

Oostende boekte na drie gelijke spelen tegen Charleroi zijn eerste zege en blijft dromen van een Europees ticket. Zulte Waregem bengelt onderaan met 2 puntjes en een doelsaldo van -6.

Coach Francky Dury zei voor Play-off I competitief te willen zijn, maar dat vertaalt zich niet in de resultaten. Met de beker is Zulte Waregem evenwel al verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de Europa League.