Het vizier van Teodorczyk staat niet meer scherp in POI: de statistieken

De topschutter van onze competitie heeft zijn vizier nog niet op scherp staan in POI. Hij schoot in zes wedstrijden al 23 keer naar doel. Slechts zes daarvan waren binnen het kader. Zijn schotnauwkeurigheid in POI is dan ook met meer dan 20% gedaald in vergelijking met de reguliere competitie.

Teodorczyk schiet wel vaker op doel. In POI heeft hij 20 minuten per schot nodig, in de reguliere competitie was dat nog 28.

Scoren deed hij dus ook nog niet. Vandaar ook de 0% schotconversie. In de gewone competitie kon Teodorczyk bij 25% van zijn schoten juichen. De Pool staat nu al 471 minuten droog.

Opvallend: het percentage schoten binnen het strafschopgebied is exact hetzelfde in POI als in de reguliere competitie: 91%.