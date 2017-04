Vanhaezebrouck over titelambities: "De vogel is al lang gaan vliegen"

"Is de vogel nu gaan vliegen?", vroeg Peter Vandenbempt aan Hein Vanhaezebrouck. "Ja, maar de vogel was al lang gaan vliegen", antwoordde de Gent-trainer.

"Wij moesten veel punten inhalen. En als Club Brugge dan ook nog eens zijn start mist, dan is de vogel al gaan vliegen. Die nederlaag van Anderlecht tegen Charleroi, daar had niemand op gerekend."

"Ik heb het al gezegd: de beste ploeg in Play-off I zijn, dat is onze uitdaging. Dat is momenteel het geval. Als we dat kunnen doortrekken, dan zijn we zeker van Europees voetbal en zitten we misschien dicht bij de tweede plaats."