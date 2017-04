De Witte: "Gent-spelers benaderen Play-offs met andere blik en inzet"

We zijn duidelijk geen titelfavoriet. Twee jaar geleden ben ik ook pas in de titel beginnen geloven in de voorlaatste wedstrijd. We moeten de voeten dus op de grond houden.

"Ik had eigenlijk geen rekening gehouden met het feit dat we nog zo dicht bij Anderlecht zouden kunnen komen", vertelde Gent-voorzitter Ivan De Witte zondagochtend op Radio 1.

"We zijn aan een goede reeks bezig (11 op 15 punten), maar we komen ook van ver. De reguliere competitie is niet goed verlopen voor ons. Dat we nog zo een inhaalrace zouden kunnen doen, had ik niet verwacht."

"Ik denk dat twee factoren ons seizoen hebben doen kantelen. Onze wintertransfers hebben voor een kwaliteitsinjectie gezorgd. En ik heb het gevoel dat de spelersgroep de Play-offs als een totaal andere competitie ervaart. Ze benaderen het met een andere blik en inzet."

De Witte blijft wel bijzonder voorzichtig als hij over de ambities van zijn club dit seizoen spreekt. "Eerlijk gezegd leeft de titel niet in de groep. Het beste resultaat dat we op het oog hebben is de tweede plaats."

"We zijn duidelijk geen titelfavoriet. Twee jaar geleden ben ik ook pas in de titel beginnen geloven in de voorlaatste wedstrijd. We moeten de voeten dus op de grond houden en geen uitspraken doen die ons aangerekend kunnen worden."