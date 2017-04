Radio 2 vindt de strafste supporter van Club Brugge: Nico uit Sint-Genesius-Rode

Na een zoektocht bleven er twee finalisten over. Beau Depinois en Nico Vanhaelen namen het in het stadion van Club Brugge tegen elkaar op in de voetbalquiz, die gepresenteerd werd door Ben Crabbé en acteur Rik "Jay Vleugels" Verheye. Uiteindelijk was het Nico die aan het langste eind trok.