"Charleroi zal er niet voor zorgen dat AA Gent zijn wedstrijden wint"

Het moet allemaal nog gespeeld worden. PO1 is niet simpel, er zijn nog maar weinig wedstrijden geweest waarbij het overduidelijk was dat de ene ploeg kon winnen van de andere. In veel wedstrijden liggen verlies en winst dicht bij elkaar.

Het moet allemaal nog gespeeld worden. PO1 is niet simpel, er zijn nog maar weinig wedstrijden geweest waarbij het overduidelijk was dat de ene ploeg kon winnen van de andere. In veel wedstrijden liggen verlies en winst dicht bij elkaar.

"Of je daarmee mooiere prijzen kunt binnenhalen? Dat hangt niet enkel van ons af. In dit deel van PO1 spelen we drie keer thuis, waar we normaal gezien gemakkelijker punten pakken. Het is altijd onze bedoeling om thuis te winnen."

"Het maakt in die zin geen verschil uit dat het zondag tegen Anderlecht is. De reguliere competitie heeft ons geleerd dat iedere tegenstander moeilijk is, of die nu 1e of 16e staat. Maar met ons publiek in de rug kunnen we altijd wat meer."

Vanhaezebrouck zette op de persbabbel voor het duel met paars-wit zijn beste pokerface op. Nochtans had Anderlecht een avond eerder thuis verloren van Charleroi, wat uiteraard dik in de kaart van AA Gent speelt.

Vanhaezebrouck: "Ik heb mijn spelers gezegd dat wat in Anderlecht gebeurd is, totaal onbelangrijk is. Charleroi zal er niet voor zorgen dat wij onze wedstrijden winnen. We moeten dat zelf doen."

"Het moet allemaal nog gespeeld worden. PO1 is niet simpel, er zijn nog maar weinig wedstrijden geweest waarbij het overduidelijk was dat de ene ploeg kon winnen van de andere. In veel wedstrijden liggen verlies en winst dicht bij elkaar."