Club Brugge hoeft geschorste Harbaoui niet te vrezen

De verdediging van Harbaoui zette dus geen zoden aan de dijk. De Tunesiër miste op de tweede speeldag van Play-off I de wedstrijd tegen Club Brugge door een knieblessure en beging de onorthodoxe tackle op Dejaegere naar eigen zeggen uit vrees voor een nieuwe knieblessure.



"Ik wilde in eerste instantie de bal afschermen, maar zat ook met mijn knieblessure in het achterhoofd en wilde mezelf niet blesseren. Ik maak een sprong, ben eerst op de bal, maar had nooit de intentie om Brecht Dejaegere, nota bene een goede vriend van me, te kwetsen."