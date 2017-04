Proto incasseerde op Club een trap tegen zijn voet. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij een breuk heeft opgelopen in een teen en minstens twee weken niet kan spelen.

"Een nieuwe opdoffer voor Proto nadat hij eerder dit seizoen al lange tijd out was met een zware blessure. We wensen Silvio alvast veel beterschap toe en een snelle revalidatie", zegt KVO.