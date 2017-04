Dendoncker over strafschopfase: "Ref had fluitje in mond, maar haalde het er weer uit"

Anderlecht-coach René Weiler ging met een slecht gevoel naar bed. "We hadden bij die fase met Teodorczyk minstens een penalty moeten krijgen", zegt Weiler.

"Ook die fase met Acheampong was een penaltyfout. Maar de strafschoppen zijn niet gefloten, dat moeten we aanvaarden. Maar het doet wel pijn", zegt Weiler, die toegeeft dat Anderlecht bleek voor de dag kwam in de eerste helft. "We moeten ons nu focussen op zondag, tegen AA Gent."