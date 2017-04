Management Raman ontkent scheldtirade in privégesprek met tennisser Karlovic

Karlovic plaatste op Instagram deze conversatie. Karlovic plaatste op Instagram deze conversatie.

Benito Raman is vandaag weer in een storm terechtgekomen na een opvallende Instagram-post van tennisser Ivo Karlovic. De Kroaat publiceerde een privégesprek waaruit zou moeten blijken dat Raman geld had ingezet op Karlovic’ wedstrijd. Het management van Raman ontkent de feiten en gaat verhaal halen bij de entourage van Karlovic.